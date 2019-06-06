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Неймар и изнасилование: в сети показали странное видео
Неожиданный поворот приняла история с изнасилованием, в котором обвинили звездного футболиста французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.
Напомним, 26-летняя женщина утверждала, что футболист изнасиловал ее в парижском отеле Sofitel Paris 15 мая, после чего подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Дело было надне рождения одноклубника Неймара — Маркиньоса. Девушка специально прилетела на праздник из Бразилии. Во время празднования они остались наедине, при этом футболист к тому моменту был «явно пьян». Жертва сказала, что они разговаривали, но в определенный момент «Неймар стал агрессивным и через насилие против ее воли изнасиловал ее».
Примечательно, что позднее в разговоре с юристами 26-летняя бразильянка таки призналась, что секс с Неймаром был все же по обоюдному согласию, но при этом утверждала, что футболист бил ее и должен понести наказание за физическое насилие.
В действительности же оказалось все наоборот. В социальной сети Twitter опубликовали видео, снятое из соседней комнаты гостиничного номера, на котором отчетливо видно, как Неймар и девушка ложатся на кровать, а через некоторое время бразильцу достается несколько ударов по голове. «Вчера ты сделал мне больно и оставил здесь одну», — кричала при этом «жертва».
Quem foi agredido e estrupado foi o Neymar pow! Fim pic.twitter.com/ySI9AQmz6z— Tina #LecoNão (@criursula) 6 июня 2019 г.
Добавим, что если в деле об изнасиловании после опубликованного видео для Неймара все должно решиться положительно, то на футбольном поле дела у звездного игрока не складываются. В нынешнем году бразилец уже пропустил несколько месяцев из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги, а теперь не сможет помочь своей сборной на стартующем 14 июня домашнем Кубке Америки из-за разрыва связок.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар прилетел в лагерь сборной Бразилии на дорогущем личном вертолете.
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