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Незаконное обогащение не рассматривается: Рада отказала Зеленскому
В четверг, 6 июня, Верховная рада Украины отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского об ответственности за незаконное обогащение. Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий.
Народные депутаты не смогли включить законопроект в повестку дня. За включение проголосовали 205 депутатов при 226 минимально необходимых.
Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов» зарегистрирован в парламенте 3 июня.
Проект предполагает дополнение Криминального Кодекса статьей 368−5, согласно которой незаконное обогащение наказывается «лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».
Напомним, Верховная Рада утвердила закон, касающийся процедуры импичмента президента, а также приняла закон об упрощенной процедуре предоставления украинского гражданства для иностранцев, которые защищают Украину.
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