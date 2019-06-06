Украина

Рада приняла важный закон об иностранцах, воевавших за Украину в АТО

Верховная Рада, ранее утвердившая закон, касающийся процедуры импичмента президента, приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)», разрешив оформлять украинское гражданство по упрощенной процедуре.

Документ, который поддержали 230 парламентариев, в частности, признает, что эта категория иностранных граждан находится на территории страны законно и что им предоставляется возможность получать вид на жительство в Украине.

Также закон устанавливает ограничения относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства государству-агрессору или странам, не признающим территориальную целостность Украины или поддерживающим агрессию против нашей страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал увольнение Степана Полторака с должности министра обороны. В то же время комитет по иностранным делам поддержал увольнение Павла Климкина с должности министра иностранных дел, а комитет по национальной безопасности и обороны принял решение передать на усмотрение сессионного зала Рады проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя СБУ.

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