Общество

До +34: синоптик рассказала о погоде в выходные

Как и прогнозировалось ранее, к выходным дням в Украине жара усилится до +28+34 градусов

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в пятницу, 7 июня, дожди с грозами наиболее вероятные в западных областях, местами в Одесской и Николаевской, а вечером — в Харьковской и Сумской областях. «Ближайшей ночью дожди с грозами могут походить по северу и центру. На остальной территории — без осадков», — пишет синоптик на своей страничке в социальных сетях.

Температура воздуха 7 июня — до + 25 + 30 градусов. «К выходным жара усилится до + 28 + 34 градусов. Уже сегодня продумайте, что брать с собой на уик-энд — панамки, средства от комаров, зонты, очки, крем от чрезмерного солнца, воды побольше, кабачки и черешню», — шутит Наталья Диденко.

Жарко будет и в столице Украины, где ближайшей ночью существует вероятность дождя с грозой. Днем 7 июня — без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем она повысится до +30 градусов и выше.

«8−9 июня в Киеве — локальные периодические дожди и жара, поберегите себя, держитесь ближе к цивилизации, потому что внезапная гроза может накрыть мгновенно», — советует синоптик.

Эксклюзивный материал с прогнозами погоды читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Жара отступит, но не везде: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни (карта)».



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