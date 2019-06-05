Украина

Жара отступит, но не везде: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни (карта)

Гарантирован ли Украине хороший урожай и хорошая погода летом, можно узнать 6 июня. Именно на этот день в 2109 году по православному календарю выпадает Вознесение Господне. Хорошая погода на Вознесение — к урожаю, а вот дождливая, наоборот, — к ненастному лету, неурожаю и неладам со здоровьем. Судя по прогнозам синоптиков, солнечно будет далеко не во всех регионах страны.

В четверг, 6 июня, жаркая солнечная погода, согласно прогнозу Укргидрометцентра, ожидается на востоке: в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории страны прогнозируют тучи и дожди. Дневная температура ожидается от +24−26 градусов на западе до +30−33 градусов на востоке. Ночная — в пределах +14−19 градусов.

В пятницу, 7 июня, на большей части территории ожидаются высокая облачность и небольшие дожди с грозами. Лишь в Черниговской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Луганской областях и Крыму — переменная облачность без осадков. Температурный режим изменится незначительно — на пару градусов потеплеет в областях, расположенных на берегах Днепра, а на востоке на градус-другой станет прохладнее.

В субботу, 8 июня, осадки не ожидаются лишь в южных областях, Крыму и на востоке. На остальной территории — дожди с грозами. Температурный режим практически не изменится.

В воскресенье, 9 июня, жаркая (до +30−32 градусов) солнечная погода прогнозируется в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Также жара ожидается в южных, северных и центральных регионах, но здесь, как и на остальной части страны, будет все так же дождливо и возможны грозы. На западе дневная температура чуть понизится — до +23−25 градусов на Прикарпатье. Ночные температуры мало изменятся, но на юге поднимутся до +19−21 градуса.

В понедельник, 10 июня, ясная сухая солнечная погода установится почти на всем Левобережье. На правом берегу Днепра и в Крыму — пока без изменений.

Показатель эффективной температуры по формуле Миссенарда, учитывающей, также влажность воздуха и скорость ветра, в Украине до воскресенья включительно прогнозируется, в основном, как комфортный. Но во многих регионах вечером, ночью и утром возможно его снижение до субкомфортного — в это время может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, повышенные возбудимость, раздражительность и снижение иммунитета, сообщает Укргидрометцентр.

— На следующей неделе дожди останутся, в основном, на Правобережье. В центре и на юге страны осадки ожидаются небольшие, на востоке — почти без осадков. Жарко будет на юге и востоке, а на западе и севере ожидается понижение температуры градусов на пять, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в первый месяц лета ожидаются «температурные качели», обусловленные небольшими осадками. Перепады погоды могут вызвать сонливость, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности. А вот середина июня в Украине будет жаркой и сухой. Дожди с градом к концу второй декады немного собьют жару, но в начале июля она вернется. Более подробный прогноз на лето и начало осени от народных синоптиков Леонида Горбаня и Владимира Деркача — читайте здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Карты прогноза погоды — с сайта Укргидрометцентра

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