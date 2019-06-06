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В Украине снова взбунтовались зэки: что произошло в Пятихатках
После недавнего бунта в Южной исправительной колонии № 51 (Одесса) беспорядки возникли и в Пятихатской колонии строгого режима (Днепропетровская область), сообщает УНН.
Сообщается, что беспорядки начались после того, как несколько заключенных не вышли на вечернюю проверку. Их действия поддержали еще не менее сотни заключенных.
Бунт возник из-за недовольства заключенных условиями содержания. В знак протеста они выбросили на улицу и подожгли матрасы.
Сообщается, что пожар удалось потушить, но пока что не известно, была ли решена проблема.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Южную исправительную колонию в Одессе планируют законсервировать. Официальная версия — из-за разрушений, причиненных инфраструктуре взбунтовавшимися 27 мая заключенными.
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