Похожи внешне и по характеру: Катя Осадчая показала отца (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Катя Осадчая, впервые прокомментировавшая слухи о третьей беременности, предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Они с мужем Юрием Горбуновым изредка показывают сына Ивана и то так, чтобы его лицо невозможно было рассмотреть.

В день рождения своего отца Катя опубликовала совместный с ним снимок и трогательно поздравила его с 72-м днем рождения в сети. Ведущая призналась, что очень похожа на папу.

«Папа, с днем рождения! Мы похожи и внешне, и по характеру, вижу цель, не вижу препятствий, это о нас. Многая лета!», — написала Катя Осадчая под фото.

Известно, Александр Осадчий является генеральным директором государственного предприятия «Киевприбор».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в День Матери певец Олег Винник показал редкое фото с мамой.

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