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СБУ нашла "крота" ФСБ, готовившего убийство сотрудников украинской спецслужбы
Сотрудники СБУ обезвредили агента российской разведки, которым оказался бывший украинский военный. Ранее на территории 11 областей Украины СБУ разоблачила большую агентурную сеть, которой руководили российские спецслужбы.
Офицера запаса завербовал в РФ в 2017 году кадровый сотрудник ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Андропова.
Курировал работу завербованного агента представитель так называемой «МГБ ДНР» — гражданин Украины Левченко Вячеслав Андреевич. В 80-х годах Левченко проходил срочную военную службу в пограничных войсках. Затем занимал различные должности в органах МВД Украины, Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году был задержан по подозрению в совершении преступления и обменен на пленных украинских военнослужащих.
В ходе расследования выяснилось, что агент пытался вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.
Он собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации отдельных подразделений ВСУ в зоне проведения операции Объединенных сил На Донбассе.
Оперативники СБУ задержали предателя в Мариуполе во время получения служебных материалов СБУ.
По месту жительства агента обнаружено и изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, в частности провайдера «Феникс» (работает на территории так называемой «ДНР»), магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений.
Офицера запаса подозревают в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепре сотрудники СБУ задержали местного жителя, работавшего в интересах российских спецслужб. А в Очакове суд вынес приговор бывшему украинскому военнослужащему Юрию Ломако, который выполнял задания ФСБ РФ. Военный пенсионер пять лет проведет в тюрьме.
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