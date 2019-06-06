Дело Юлии Сусляк: детей вернут в Украину на президентском самолете

Украина

В четверг, 6 июня, в Украину должны вернуться десять детей семьи Сусляк, оказавшиеся в Грузии и переданные там в приемные семьи в связи с уголовным расследованием против их матери. Напомним, «ФАКТЫ» писали об этой громкой истории.

В Грузию за детьми вылетел борт № 1 президента Владимира Зеленского. Делегацию Украины возглавляет новоназначенный «детский» омбудсмен Николай Кулеба, сообщает ТСН.

По его словам, накануне были достигнуты предварительных договоренности с прокуратурой и министерствами Грузии, а 6 июня стороны согласовали все детали.

Напомним, 37-летнюю украинку Юлию Сусляк задержали в Тбилиси по подозрению в торговле детьми. В момент задержания она направлялась на оккупированную территорию Абхазии, где ее ждал муж — украинский бизнесмен Юрий Сусляк. Грузинскую полицию насторожило, что украинка привезла в Грузию десять детей, из которых шестерых выносили суррогатные матери.

В прокуратуре Грузии заявили о наличии доказательств того, что одиннадцатого ребенка Юлия продала на территории Российской Федерации (позже доказательства гибели малыша «ФАКТАМ» предоставил муж Юлии Юрий Сусляк).

В конце мая Юлия Сусляк объявила голодовку, протестуя против условий содержания в камере СИЗО.

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