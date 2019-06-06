Убийство Гандзюк: суд вынес приговор организатору и исполнителям

Происшествия

Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание. Решение суд принял на своем заседании в четверг, 6 июня.

Всем обвиняемым инкриминировали 27, 28, 121 статью УК — «Умышленное тяжкое телесное повреждение причиненное группой лиц по предварительному сговору».

Сделки со следствием пяти фигурантов утверждены 19 апреля.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина и непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука приговорили к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор — 4 года заключения, Виктор Горбунов — 3 года.

Как сообщает «Громадське», фигурантам засчитали уже отбытый срок. Обжаловать решение суда обвиняемые могут в течение 30 дней.

Как писали «ФАКТЫ», председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, получил разрешение передвигаться в пределах области и предварительно не предупреждать об этом следствие.

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