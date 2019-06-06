Украина

У Зеленского рассказали, когда будет обнародована «дорожная карта» по Донбассу

В команде действующего президента Украины Владимира Зеленского заявляют, что дорожная карта Украины по Донбассу находится в состоянии доработки и согласования с партнерами по «нормандскому» формату. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, процесс согласования продлится до 19 июня, и до этого времени обнародования программы ждать не стоит, ведь, посетовала Мендель, в Украине уже были прецеденты, когда президентские инициативы блокировали, зная их наперед.

«Однако мы настаиваем на том, что ныне перед Украиной стоят два самых главных задания: прекращения огня и возвращения домой пленных украинцев», — отметила Мендель.

Напомним, экс-президент Украины Леонид Кучма, который возглавляет Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе, объяснил, что подразумевалось под озвученной им в Минске инициативой запрета на ответный огонь в зоне проведения ООС. По его словам, инициатива касалась только запрета ответного огня на провокационные обстрелы боевиков, которые они ведут из гражданских объектов — жилых районов, детских садов и школ.

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