Политика

«Не стрелять в ответ»: Кучма объяснил свое предложение по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма, который возглавляет Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе, объяснил, что подразумевалось под инициативой запрета на ответный огонь в зоне проведения ООС.

По его словам, инициатива касалась только запрета ответного огня на провокационные обстрелы боевиков, которые они ведут из гражданских объектов — жилых районов, детских садов и школ.

«Я сказал свое мнение, я же не сказал, что есть решение президента Украины или начальника Генерального штаба. Я сказал свое мнение, что люди добрые, давайте всегда думать о людях, о гражданских, о детях. А войну нужно вести военным средствами, давать отпор, когда эта проблема существует», — добавил политик.

Кучма подчеркнул, что все детали относительно введения режима тишины должна прописать подгруппа ТКГ по технике безопасности 19 июня.

Напомним, инициатива не открывать ответный огонь во время «режима тишины» на Донбассе, которая обсуждалась в Минске, подверглась жесткой критике части украинского общества. Пятый президент Порошенко назвал ее сценарием сдачи.

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