Отказ стрелять в ответ не прекратит войну: чем грозят Украине мирные шаги Зеленского по Донбассу

Украина

На переговорах в Минске второй президент Украины Леонид Кучма неожиданно заявил, что для достижения мира на Донбассе необходимо снять экономическую блокаду с ОРДЛО, а также прекратить стрелять в ответ. «Это принципиально. Потому что ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение и брать на себя ответственность за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого „режима тишины“. Должно быть записано, чтобы не стреляли в ответ. А так же должен быть введен запрет на обстрел гражданских объектов: школ, детских садов. До 19 июня группа (трехсторонняя контактная группа. — Ред.) должна выработать такие положения. Мы должны до 19 числа их утвердить», — заявил Леонид Кучма, руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Многие украинские политики расценили инициативу Кучмы чуть ли не как капитуляцию.

Так, спикер парламента Андрей Парубий сказал, что одностороннее прекращение огня — это не путь к миру. «Когда мы не отвечаем на огонь и на атаки агрессора — наших погибших становится все больше. Мы пять лет ведем национально-освободительную борьбу, и мы хотим сообщить, и я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ — это путь не к миру, это путь к капитуляции», — заявил Парубий.

Пятый президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что отмена экономической блокады и запрет стрелять в ответ равносильны вставанию на колени. «Получается, украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский? Мы никогда не возражали против возобновления экономических связей, но в четком соответствии национальным интересам Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО», — подчеркнул Порошенко.

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош в свою очередь сказал, что военные не будут выполнять приказ о прекращении огня в одностороннем порядке. «Услышал о каких-то инициативах или нынешнего президента Зеленского, или прежнего — Кучмы — о „запрете вести ответный огонь“ на линии фронта. Они, конечно, люди гражданские и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентирована Конституцией и Уставами Вооруженных сил Украины. А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою Родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступные приказы», — заявил Дмитрий Ярош.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил, что для достижения мира нужно иногда идти на компромисс.

— Иногда нужно поступаться, — считает Игорь Романенко. — Чтобы достичь мира на Донбассе, иногда нужно идти на компромисс. Но при условии, что мы не торгуем не людьми, не торгуем территориями.

Допустим, мы отменяем экономическую блокаду временно оккупированных территорий. Нужно все обсудить, проанализировать. Экономическая блокада ОРДЛО продолжается с 2016 года. Какие были ее преимущества, какие недостатки? Что мы приобрели, что потеряли? В конце концов, мы собираемся возвращать Донбасс? Мы должны понимать, как и на каких условиях он будет интегрирован в Украину. Этот процесс должен происходить на таких условиях, чтобы он в первую очередь был выгоден Украине.

А что касается одностороннего прекращение огня… Как военный, скажу вам, что это очень тяжелое решение. Вот у нас на Донбассе снова погибли трое украинских солдат, а один раненый. Не отвечать на это? Если честно, то я придерживаюсь здесь израильской модели ведения войны. Как там Зеленский любит говорить: «Зуб даю?» Так вот, израильская модель — это зуб за зуб, око за око. Если ваши территории обстреливают — надо дать адекватный ответ, достаточный для того, чтобы противник понял, что мы не промолчим. И я считаю, что пока не будет подписан соответствующий указ, нужно действовать именно по такому принципу.

— А когда он будет подписан?

— Здесь очень важно, чтобы в этом указе были учтены все моменты: когда именно не стреляем в ответ. Но как можно не отвечать если, скажем, на тебя идут в атаку?

Но односторонний отказ от стрельбы в ответ — это тоже компромисс. Мы же должны показывать, что мы все-таки стремимся к миру.

— Некоторые военные уже высказались, что даже если и будет приказ не стрелять в ответ, он не будет выполняться…

— Такие безответственные заявления делают люди, которые не смогли себя реализовать. Что значит для военного не выполнить приказ? Это же военное преступление!

Да, мы прилагаем все усилия, чтобы достигнуть мира и вернуть наши территории. Путин все это видит, но ничего не делает в ответ. Но мы понимаем, что тактику достижения мира надо менять. Вторая мировая война на нашей территории длилась четыре года. А у нас война идет уже шестой год. Нужно что-то делать.

Военный эксперт Олег Жданов был шокирован, услышав об инициативах Леонида Кучмы.

— Это шок. Я-то думал, что Кучму отправили в Минск, чтобы он подтвердил, что Украина не выходит из Минского процесса. А теперь в этом не уверен, — сказал Олег Жданов в комментарии «ФАКТАМ». — Нельзя добиться перемирия, отказавшись стрелять. Смотрите, боевики, услышав про наши инициативы отказаться от огня в ответ, словно в насмешку устроили очередной обстрел. Погибли наши ребята.

При Порошенко много раз объявляли перемирие, но что нам это дало? Каждый год мы теряли до пятисот украинских бойцов. Это же целый батальон. То есть я хочу сказать, что это бессмысленный шаг.

— Но нужно же что-то делать…

— Нужно вводить в процесс третью, незаангажированную сторону. Например, миротворцев. Это было бы хорошим выходом.

— Есть способ вернуть Донбасс военным путем?

— Генерал Романенко уже сказал вам про «израильскую модель». Я тоже за нее. Вот премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил: «Если хотя бы одна ракета со стороны Палестины вылетит на территорию нашей страны, враг получит адекватный ответ. Мы выпустим столько ракет в ответ, которых будет достаточно, чтобы вернуть наши территории». И вот — результат. С момента этого заявления Нетаньяху ракетные обстрелы со стороны Палестины действительно прекратились. Они вон даже спокойно провели «Евровидение».

— Но нам-то противостоит Россия. Сможем ли дать достойный ответ?

— Наших военных на границе с Россией в два раза больше, чем россиян. Почему не можем? Проблема у нас в другом.

Смотрите, как только возобновились подковерные договоренности, снова начались обстрелы наших территорий. Поймите, мы никогда не сможем закончить войну, не начав ее. Нам нужно официально признать войну, иначе мы не сможем ее закончить и надеяться на политическое урегулирование кризиса.

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Мне очень не понравилось, как Зеленский в Брюсселе сказал о том, что он не может назвать вопросы, которые будут обсуждаться в Минске. Это говорит снова о каких-то закулисных договоренностях? За последние пять лет мы не видели четкого мирного плана по Донбассу. Есть ли он у Зеленского? Не знаю. Давайте подождем и увидим. Если нет военного решения ситуации на Донбассе, значит должен быть мирный план.

— А что вы думаете о возможном прекращении экономической блокады?

— Я не пойму, а зачем нам нужна дополнительная нагрузка на бюджет? Мы снова собираемся торговать с Донецком и Луганском? Будем покупать у них уголь? Или у господина Ахметова? Хорошо, пусть нам расскажут, чей бюджет, бюджет какой страны мы будем пополнять? На что будут идти деньги, вырученные за уголь? Мне кажется, что все это очень необдуманно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что, по мнению замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, нет никаких оснований для снятия экономической блокады с временно оккупированных территорий Донбасса.

А в команде президента Владимира Зеленского заявили, что обнародования дорожной карты Украины по Донбассу не стоит ждать раньше 19 июня.

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