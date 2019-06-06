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Одобряет смертную казнь? Дочь Пескова попала в новый скандал
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, которая учила россиян скромности, оказалась в центре очередного скандала. В это раз она высказалась о гомосексуализме и смертной казни.
Пескова считает, что с точки зрения религии нетрадиционная ориентация неприемлема, с точки зрения природы — противоестественна.
Она также высказала и свою точку зрения по поводу гомосексуальности, считая, что «данную практику не нужно пропагандировать».
На вопрос о том, не смущает ли ее наказание в виде смертной казни за гомосексуализма Пескова ответила: «Нет. Есть законы природы, а такие вещи для меня — харам».
Однако позже Елизавета удалила эту «сториз».
Фото Песковой в длинном закрытом платье с ее глубокомысленными изречениями опубликовано в Facebook на странице «ЛентаЧ».
«Лиза Пескова нормально относится к смертной казни за гомосексуализм. Тем не менее, первую историю уже удалила», — подпись под снимком.
Пользователи соцсети возмущены самой Песковой, ее нравоученими и взглядами.
«А судьи кто? И кто она такая?»
«И когда она успела изучить все религиозные воззрения за весь период, начиная с архаики?
Хотя, конечно, ценность её выводов такова же, как и мнение стула, за который она держится".
«Да кто такая эта Лиза Пескова, кроме того, что она дочь Усов Пескова? Почему её мнение о чем бы там ни было должно тиражироваться в он-лайн публикациях?»
«А как она относится к смертным казням проворовавшихся чиновников в Китае?»
«То, что является во всех культурах табу или грехом нельзя не внедрять, не пропагандировать на гос уровне».
«Чем гнилее яблонька — тем ближе к ней падают гнилые яблочки. Закон природы, между прочим».
«Скажите, а кто она, кроме того, что дочь пренеприятнейшего человека, почему нам все время подсовывают мнения этой особи?»
Напомним, Пескова, живущая в Европе и пользующаяся всеми благами цивилизации, о которых многие россияне и мечтать не смели, одобрительно высказалась о запрете в России интернета и переходе на рунет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как Лизу Пескову пристыдили за роскошную жизнь в Париже. Когда Пескова вместе с матерью ужинала в ресторане, туда пришел молодой человек по имени Дмитрий. Объясняя цель визита охранникам ресторана, юноша признался: хочет понаблюдать, как Лиза «ест на деньги русских».
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