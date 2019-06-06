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На трассе Одесса — Мелитополь из грузовика высыпалось более 40 тонн зерна: впечатляющие фото
В четверг, 6 июня, на 35-м километре трассы Одесса — Мелитополь — Новоазовск произошло серьезное ДТП. Во время движения опрокинулся грузовой автомобиль MAN с груженным полуприцепом. Ранее в результате смертельного ДТП трассу Одесса — Николаев засыпало рыбой.
«ДТП произошло сегодня после обеда на автодороге М-14, в Лиманском районе Одесской области, — уточили в управлении патрульной полиции. — В результате на проезжую часть высыпалось зерно кукурузы. Пострадавших нет».
По данным Службы автомобильных дорог Одесской области, прицеп грузовика переделали под контейнер для перевозки сыпучих грузов, а это запрещено законодательно.
«Переделка позволила вместо 40 тонн перевозить 44. Плюс сверху наварены щиты, чтобы увеличить даже эти 44 тонн до 50—70 тонн», — прокомментировал руководитель ведомства Олег Варивода.
Ранее на Луганщине МАЗ, груженный костями, которые он вез на Лисичанский желатиновый завод, столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Рута». Грузовик с прицепом перевернулся, и дорогу засыпало костями.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!