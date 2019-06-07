Происшествия

Тысячи таблеток экстази в детском велосипеде: иностранец пытался ввезти в Украину крупную партию наркотиков (фото)

В четверг, 6 июня, правоохранители задержали на одном из приграничных пунктов в Одесской области местного жителя-иностранца.

«Во время проверки у фигуранта, гражданина иностранного государства, найдены таблетки экстази, в количестве 4,5 тысячи штук. Их наркодиллер поместил в корпус детского пластмассового электромопеда», — сообщили в региональном управлении СБ Украины.

Отмечается, что злоумышленник наладил поставки психотропов в Украину из-за рубежа. Полученный «товар» он планировал сбывать на территории Одесского региона.

По предварительным экспертным оценкам, стоимость наркотика — порядка 1,3 миллиона гривен.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ст. 305 УК Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что учительница проглотила пакетик с наркотиками перед вылетом и умерла в аэропорту.

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