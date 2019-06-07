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«Свободная касса!» Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет отработали смену в обычной закусочной (видео)
Основатель Microsoft Билл Гейтс и глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт встали за кассу в одной из закусочных сети Dairy Queen в штате Омаха (СЩА) и отработали полную смену как рядовые сотрудники кафе. Об этом пишет техноресурс CNet.
Сообщается, что миллиардеры принимали заказы, наливали мягкое мороженое в вафельные стаканчики и встречали гостей.
Также Биллу и Уоррену предстояло пройти тест, а именно приготовить фирменное мороженое Dairy Queen «Метель». Оно знаменито тем, что не вытекает из стаканчика, даже если его перевернуть вверх дном. С первого раза у миллиардеров осуществить этот фокус не получилось.
«За это получите две порции бесплатно», — сразу же пообещал Баффетт клиенту.
Работу предпринимателей оценивал сотрудник Dairy Queen по имени Зак. По его словам, Гейтс и Баффет неплохо справились с задачей, но «могли бы и лучше». Отметим, что сеть закусочных уже много лет принадлежит Баффетту.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года в Facebook появилась фотография американского миллиардера Билла Гейтса в очереди за фастфудом в Сиэтле, штат Вашингтон. Человек, чье состояние оценивается в 90 миллиардов долларов, терпеливо ждал, когда сможет сделать заказ.
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