Человечеству грозит серьезная опасность, о которой многие не подозревают, — Билл Гейтс

Мир

В конце сентября американское агентство Bloomberg опубликовало свой ежегодный рейтинг 500 самых богатых людей в мире. Бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс занял в нем второе место. Его капитал эксперты оценивают в 98,9 миллиарда долларов. Такое же место Гейтс занимает и в списке богачей по версии журнала Forbes. В этот рейтинг он впервые попал в 1987 году, в 1995 году возглавил его и оставался на первом месте до 2017 года практически все время. Лишь четыре раза Гейтс пропускал кого-то вперед. Один раз это был его друг, легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт. Затем Билла обошел мексиканский миллиардер Карлос Слим. Но всякий раз Гейтс возвращался на вершину рейтинга. Сейчас он заметно отстал от основателя и владельца компании Amazon Джеффа Безоса. Состояние этого предпринимателя оценивается уже в 165 миллиардов долларов.

Однако Гейтса, похоже, соперничество не беспокоит. Его волнуют совершенно другие проблемы. Это становится очевидно из интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People. Миллиардер принял известного британского журналиста Джо Шьюта в своем новом офисе в пригороде Сиэтла. Уйдя из Microsoft, Гейтс сосредоточился на деятельности благотворительного фонда, который он основал вместе со своей супругой Мелиндой.

Окна офиса выходят на озеро Вашингтон. Внутренний дизайн выполнен в стиле модерн — ультрасовременная мебель, стены украшены картинами художников прошлого и нынешнего веков вперемешку с встроенными компьютерными мониторами. Кабинет Гейтса сотрудники фонда между собой называют аквариумом. Стены в нем стеклянные и прозрачные. Издалека виден искусственный камин. 62-летний Билл Гейтс был одет в темные брюки и темно-серый кашемировый джемпер. Миллиардер не очень любит пиджаки и надевает их, только когда этого требует этикет.

— Билл, не жалеете о своем уходе из Microsoft? Каково вам в роли главного филантропа на планете?

— Я бы не стал так себя называть. Уверен, что есть люди, которые делают для человечества гораздо больше меня. Что касается моего ухода из Microsoft, я бы назвал это своим вторым рождением. Для меня началась совершенно иная, новая жизнь.

— Но в Microsoft вы все время смотрели в будущее. А еще точнее — творили будущее…

— Сейчас я занимаюсь будущим в гораздо большей мере, чем раньше. Человечеству грозит серьезная опасность, о которой многие из нас даже не подозревают или не задумываются.

— О чем идет речь? Чего вы так боитесь?

— Меня беспокоят три вызова, и все они так или иначе связаны со здравоохранением. Перечислю их: сопротивляемость вирусов имеющимся антибиотикам, сокращение финансирования правительственных программ по улучшению медицины в беднейших странах, пандемия неизвестной пока болезни, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) так и называет — «болезнь Икс». Мы не готовы к ее появлению. Именно поэтому она может стать глобальной пандемией. Угроза, исходящая от неизвестного патогена высока, смертельно опасна и стремительна. И это не мои фантазии. Угроза реальна.

— Что же это за болезнь?

— В том-то и дело, что ученые пока не могут сказать. Это может быть очередной мутировавший вирус гриппа. Или что-то другое. Проблема заключается в том, что чувство опасности у правительств разных стран мира притупилось. И виноваты в этом эпидемии свиного гриппа и Эболы, которые вспыхнули в 2014 году. С ними удалось справиться довольно быстро. И люди думают, что так будет и с другими эпидемиями.

— Болезни — единственная глобальная проблема, угрожающая человечеству?

— Конечно, нет. Другая группа проблем, я называю ее «слон в комнате», связана с ростом населения в Африке.

— Почему «слон в комнате»?

— Слоненка поместили в комнату. Сначала этого пространства ему вполне хватало. Но он растет, а комната остается все такой же. И слону в ней уже тесно, очень тесно. Либо он погибнет, либо разрушит комнату. И то, и другое плохо. Если верить демографам, а мне кажется, что их расчеты и прогнозы верны, то к середине XXI века население Африки увеличится вдвое. Сегодня там проживает миллиард человек. Следовательно, всего через тридцать лет их будет уже 2 миллиарда. А к концу столетия — 4 миллиарда! На африканском континенте находятся десять самых бедных стран в мире. Именно в них наблюдается демографический бум. Мы получаем целый букет проблем. Стремительный рост нищеты, как следствие — политическая нестабильность и вооруженные конфликты, а они, в свою очередь, вызовут новую волну беженцев, еще более мощную, чем сейчас. Демографический взрыв в Китае и Индии привел к экономическому росту в этих странах. Боюсь, в Африке этого не произойдет.

— Звучит пессимистично…

— Вообще, я считаю себя оптимистом. Именно поэтому мы с супругой верим в то, что еще не поздно остановить человечество от скатывания в эту пропасть. Поэтому и основали наш фонд в 2000 году. По этой причине десять лет назад я решил посвятить его деятельности все свое время и ушел из Microsoft.

— Вы все еще верите в могущество технологий? Не так давно вы публично делились своими мечтами о «компьютере в каждом доме».

— Знаете, вынужден признать, что мой «медовый месяц» с новейшими технологиями закончился. Нет, я по-прежнему уверен, что компьютеры важны, они принесли людям гораздо больше пользы, чем вреда. И я активно пользуюсь компьютерами сам. Каждый день что-то выставляю в Facebook, пишу в Twitter…

— Я посмотрел, у вас там 45,8 миллиона подписчиков!

— Серьезно? Не обращал на эти цифры внимания. Однако я считаю, что деятельность интернет-компаний и, в первую очередь, соцсетей должна более жестко регулироваться. Особенно в вопросах их влияния на несовершеннолетних. К сожалению, эта проблема недостаточно изучена на сегодняшний день.

— Но это означает ограничения в Интернете. А против этого протестуют очень многие люди во всем мире.

— Свобода — это прекрасно. Но свобода регламентируется законами в человеческом обществе. Так было всегда. Это факт. Необходимость. Правительства должны устанавливать законы, в том числе и для Интернета. И они могут отличаться в зависимости от той или иной страны. Это как в семье. В каждой семье есть свои правила. Особенно для детей. Разве нет? В котором часу ложиться спать, сколько можно смотреть телевизор и что смотреть. С некоторых пор в семьях появились правила, касающиеся компьютера и Интернета — как долго можно сидеть за компьютером, играть в игры, какие сайты можно, а какие нельзя посещать. Так же должно быть и в государстве. Правила необходимы. И касаются они, конечно, не только детей. С ростом популярности соцсетей мы вдруг столкнулись с тем, что отсутствие некоторых правил приводит к тому, что пользователями начинают манипулировать.

— Очевидно, вы сейчас говорите о скандалах Facebook. Утечка личных данных, тысячи ботов…

— Да, вы правы. Даже Марк Цукерберг, создававший эту соцсеть, не мог предвидеть подобное. Проблемы и в дальнейшем будут возникать. Никто не требует запретить Facebook и другие соцсети. Просто жизнь подсказывает нам, какие новые правила важно установить, чтобы сделать соцсети безопасными для пользователей.

— Вы считаете, что Цукерберг не виноват в случившемся?

— Уверен в этом. Я неплохо знаю Марка. В некотором смысле отношусь к нему по-отечески. Кто мог себе представить, что платформа, подобная Facebook, будет использоваться для политических манипуляций?! Марк и его ближайшие помощники дали решительный отпор подобным действиям. Они понимают, что несут ответственность. Причем, скажу вам, люди, которые суперуспешны, несут куда большую ответственность. Стандарты требований к ним гораздо строже. И Марк это знает. Не нужно излишне и несправедливо персонализировать ошибки и недочеты в работе компании с человеком, который стоит во главе. Да, он отвечает за ее работу, но это не означает, что Цукерберг сознательно оставил брешь в системе безопасности Facebook.

— Вы затронули очень интересную тему. Спрос с суперуспешных людей должен быть, как вы говорите, строже. В последнее время еще один бизнесмен из списка самых богатых в мире людей все чаще оказывается в центре различных скандалов. Я говорю сейчас об Илоне Маске.

— Знаю Маска не слишком хорошо. Мы никогда с ним не разговаривали по душам. Но мне почему-то кажется, что Илон не из тех, кому следует сочувствовать. Взять хотя бы эту историю со спасением двенадцати ребят из пещеры в Таиланде. Не могу понять, зачем Маску понадобилось обвинять британского ныряльщика в педофилии!

— Год назад Джефф Безос впервые обошел вас в рейтинге самых богатых людей в мире. Сейчас он кажется недосягаемым. Что скажете о нем?

— Я не собираюсь обсуждать всех, кто оказался выше или ниже меня в подобных рейтингах. Поверьте, для меня это не имеет никакого значения. Тщеславием не страдаю. О Безосе могу сказать только, что мы с ним соседи.

— Серьезно?

— Да, его дом находится недалеко от нашего.

— О вашем доме давно уже ходят легенды.

— Не понимаю почему. Я не раз приглашал к себе в гости журналистов. И они описывали в своих статьях наш дом. Он находится на берегу озера Вашингтон. Собственно, неподалеку от этого офиса. Почти полностью внутри большого холма. Нам с женой понравилась эта идея. Чувствуешь себя ближе к природе (как сообщали недевно «ФАКТЫ», Билл и Мелинда Гейтс купили дочке квартиру за пять миллионов долларов, — Ред.).

— Говорят, вы платите ежегодный налог на недвижимость в размере почти миллиона долларов за ваш дом?

— Если точнее, то 991 тысячу долларов. Это немало, но так оценивается наш дом вместе с землей.

— В какую сумму, если не секрет?

— Никакого секрета, тем более что она уже не раз звучала в СМИ. Дом и земля стоят 125 миллионов долларов.

— Также пишут, что у Билла Гейтса настоящий «умный дом». Это правда?

— Но я же не зря руководил компанией, которая выпускает самое популярное программное обеспечение в мире. Да, у нас в доме практически все компьютеризировано. Но это не значит, что мы стали какими-то придатками компьютера. Мы управляем им, а не он нами.

— По-моему, вы себе несколько противоречите. То вы говорите об опасности, которую таят в себе компьютеры, то заявляете, что управляете ими.

— Не вижу противоречия. Я говорил, что компьютеры приносят больше пользы, чем вреда. Но подчеркиваю, что деятельность интернет-компаний, соцсетей должна более строго регламентироваться. У нас в стране произошел некоторый перекос, в результате чего новейшие технологии привели к кризису западной демократии. Общество оказалось поляризовано. Мы видим недоверие общества к прессе, ученым, политикам. И это немного пугает. В результате это недоверие подготовило почву для торжества лозунга «Америка прежде всего». Национализм стал популярен. Идеи глобализма терпят неудачу. И не только в США. Возьмите Великобританию и Brexit. Это ведь тоже популярность национализма — выход Британии из Евросоюза.

— Давайте снова вернемся к теме повышенной ответственности суперуспешных людей. Филантропия — часть этой идеи?

— Конечно, для богатого человека естественно заниматься благотворительностью. Я сказал бы, что это базовая обязанность любого человека, у которого много денег. В нынешнем году мы с Мелиндой написали открытое письмо. Оно было посвящено деятельности нашего фонда. Мы обратили внимание на то, что колоссальные богатства по-прежнему сосредоточены в руках небольшой группы людей. И размер этих капиталов с каждым годом увеличивается. Нам такое положение вещей кажется несправедливым. Разве нет? Разве справедливо, что мы владеем такими богатствами в то время, когда миллиарды людей вынуждены выживать?!



* В 2005 году Билл Гейтс и его супруга Мелинда побывали в Букингемском дворце, где королева Великобритании посвятила американского бизнесмена в рыцари

— Мелинда вас всецело поддерживает в вопросах благотворительности?

— Безусловно. Мы обсуждали с ней эту проблему еще до женитьбы. Уже тогда пришли к выводу, что пожертвуем все наше состояние благотворительным организациям, а не нашим детям. И вот у нас теперь трое детей. Дженнифер 22 года, Рори 19 лет и Фиби 16 лет. И они знают о нашем решении. Должен сказать, эти идеи не возникли на пустом месте. Мой отец, Уильям Гейтс-старший, был известным адвокатом и филантропом. Возможно, в чем-то он ошибался. В частности, отец активно выступал за введение строгого контроля рождаемости в США. Предвижу ваш вопрос. Нет, мое беспокойство относительно демографического бума в Африке никак не связано с его взглядами. Просто я уверен в том, что развитые страны должны оказывать значительно больше помощи бедным странам.

— Ваш фонд финансирует ряд программ по защите прав женщин.

— Это заслуга Мелинды. В ее семье равноправие полов всегда считалось важнейшей темой. И она органично связана с теми проблемами, о которых мы с вами уже сегодня говорили. Плохо жить в бедной стране. Но еще хуже быть женщиной в бедной стране. Женщины страдают больше, чем мужчины. В таких странах они почти лишены возможности получить образование. У них нет доступа к медицинской помощи. Они понятия не имеют о планировании рождаемости.

Как сообщали «Факты» ранее, Билл Гейтс предупреждал о неизбежности нового глобального кризиса.



Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал — Joe Shute/The Telegraph) Фото Getty Images



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