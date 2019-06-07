Герцогиня и гвардейцы: Кейт Миддлтон впервые приняла парад конной гвардии (фото)

Мир

В ближайшую субботу Великобритания будет отмечать официальный день рождения королевы Елизаветы II. Согласно традиции, в Лондоне пройдет парад (Trooping the Colour), за которым будет наблюдать монарх и члены королевской семьи.

А незадолго до этого события один из них обычно принимает парад конной гвардии (Horse Guards Parade). До герцогини Кейт парад королевских полков в разные годы принимали принц Уильям, принц Гарри, принц Филипп и другие члены семьи королевы.

В нынешнем году эта честь впервые выпала 37-летней герцогине Кембриджской, пишет российский ресурс со ссылкой на Hello!

Поэтому в четверг, 6 июня, Кейт Миддлтон наблюдала за грандиозным зрелищем — мастерством верховой езды, военных музыкантов…

Издание отмечает, что герцогиня Кэтрин выглядела сдержанно и элегантно в кремовом пальто от Catherine Walker. Она украсила его брошью с изображением трилистника. Дополнением образа стали туфли и клатч в тон пальто.

В субботу, когда супруга принца Уильяма присоединится к членам королевской семьи на праздновании Trooping the Colour, публика ждет появления на балконе младшего сына принца Луи — впервые в его жизни.

Меган Маркл, как известно, тоже ждут на этом официальном событии, несмотря на то, что она остается в декретном отпуске.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые в апреле отметили восьмую годовщину своей свадьбы, знакомы со студенческих времен. Их роман начался во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Однако, незадолго до знакомства со своей будущей женой принц был серьезно увлечен другой девушкой. Оказывается, 17-летний сын принца Чарльза и принцессы Дианы в 1999 году влюбился в 25-летнюю Эмму — племянницу своей нынешней мачехи герцогини Корнуольской Камиллы, которая в то время еще носила фамилию Паркер-Боулз.

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