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До знакомства с Кейт Миддлтон принц Уильям был влюблен в племянницу своей нынешней мачехи Камиллы (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые в апреле отметили восьмую годовщину своей свадьбы, знакомы со студенческих времен. Их роман начался во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Однако, незадолго до знакомства со своей будущей женой принц был серьезно увлечен другой девушкой. Как говорится в книге королевского биографа Эндрю Мортона «Уильям и Кэтрин», 17-летний сын принца Чарльза и принцессы Дианы в 1999 году влюбился в 25-летнюю Эмму — племянницу своей нынешней мачехи герцогини Корнуольской Камиллы, которая в то время еще носила фамилию Паркер-Боулз.

Эмма Паркер-Боулз — дочь Ричарда, брата первого мужа Камиллы Эндрю Паркер-Боулза.

Несмотря на разницу в возрасте эффектная блондинка вовсю флиртовала с внуком королевы. А принц даже не пытался скрывать свои чувства.

«Он глядел на Эмму с любовью, а она ловила каждое его слово… Иногда он смотрел на нее с таким обожанием, что становилось даже немного неловко», — говорится в книге, которую цитирует газета The Sun.

Эмма

Роман не получил продолжения, но Уильям и Эмма остались друзьями. Она даже была приглашена на его свадьбу с Кейт в 2011 году.

В настоящее время она работает журналисткой и телеведущей. Ранее она призналась, что долгое время боролась с алкоголизмом и наркозависимостью. И в 2000 году даже проходила лечение в специализированной клинике.

Также Мортон пишет, что в Уильяма была отчаянно влюблена его родственница Александра Нэтчбулл. Александра — правнучка лорда Луи Маунтбеттена, который приходился дядей деду Уильяма принцу Филиппу. В свое время лорд Маунтбеттен (который впоследствии погиб в результате теракта) мечтал выдать замуж за принца Чарльза свою внучку — Аманду Нэтчбулл. Принц даже успел сделать ей предложение, но получил неожиданный отказ. Это было за несколько месяцев до того, как он встретился с Дианой.

Александра была крестной дочерью принцессы Дианы.

Ранее «ФАКТЫ» писали — На банкете в честь Трампа во дворце была предполагаемая «любовница» принца Уильяма, соперница Кейт Миддлтон.

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