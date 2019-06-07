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«Я что свадебный генерал?»: обиженный Путин прокомментировал свое отсутствие в Нормандии
Президент России Владимир Путин не считает проблемой отсутствие его в списке приглашенных на празднование 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии 1944 года, которое отмечалось во Франции 6 июня. Об этом пишет «Интерфакс».
«По поводу приглашения… мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», — заявил Путин журналистам.
Как известно, в торжественных мероприятиях в Нормандии по случаю празднования годовщины операции «Оверлорд», приняли участие королева Великобритании Елизавета II, ее наследник принц Чарльз, премьер-министр страны Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания, а также канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, канадский премьер Джастин Трюдо и прочие мировые лидеры.
Президент России Путин впервые, начиная с 2004 года (когда отмечалось 60-летие высадки в Нормандии), в этом году на событие приглашен не был. При этом Владимир Путин участвовал в мероприятиях по случаю 70-й годовщины D-Day в 2014-м — уже после оккупации Крыма и начала агрессии против Украины. Президент России Владимир Путин впервые, начиная с 2004 года, приглашен не был.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего Глен Грант сравнил поведение президента России Владимира Путина с поведением животного, которое хочет абсолютной победы на Украиной, поэтому нашей стране ни в коем случае не стоит идти с ним на компромиссы.
На фото: Владимир Путин в роли «свадебного генерала» на церемонии бракосочетания экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль
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