Украина

Зеленского и Путина не позвали на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии

Шестой президент Украины Владимир Зеленский, инаугурация которого прошла 20 мая в Киеве, и президент России Владимир Путин не приглашены на июньские торжества во Францию, посвященные высадке союзников в Нормандии.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Елисейского дворца, в мероприятии примет участие президент Эмманюэль Макрон.

Российский «Интерфакс» пишет, что международная церемония в этом году пройдет под председательством премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, а не на уровне глав государств.

Напомним, в июне этого года отмечается 75-летняя годовщина операции «Оверлорд», которая ознаменовала открытие Западного фронта в ходе Второй мировой войны.

Ранее действующий тогда президент Украины Петр Порошенко говорил о возможности встречи на уровне лидеров стран «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, Россия) для обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины. По его словам, такая встреча могла бы пройти во время празнований в Нормандии.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на заявление Порошенко о возможности саммита «Нормандской четверки» «на полях» мероприятий в Нормандии, сразу же заявил, что «в графике Путина пока нет Нормандии».

По словам и.о. пресс-секретаря президента Зеленского Ирины Победоносцевой, 20 мая Зеленский получил приглашения посетить Брюссель, Францию, Германию.

Как сообщали «ФАКТЫ», после президентских выборов в Украине Германия готова вместе с Францией продолжить работу в «нормандском формате» для урегулирования конфликта на Донбассе.

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