Обострение на Донбассе: погибли украинские бойцы

Украина

В ночь на 7 июня боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще восьмеро получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Отмечается, что ситуация на Донбассе обострилась. Боевики дерзко нарушили Минские договоренности и атаковали ВСУ с применением артиллерии.

«В результате вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Восемь — получили ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника», — говорится в сообщении.

Потери врага уточняются.

Напомним, что 5 июня, после полуторамесячного перерыва в Минске состоялись очередные переговоры относительно ситуации на украинском Донбассе. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма после встречи предложил прописать в соглашении относительно режима тишины на Донбассе «не стрелять в ответ». Он добавил, что озвучил позицию президента Украины Владимира Зеленского.

Политики резко раскритиковали озвученные Кучмой идеи на Минских переговорах. Позже пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что полностью запрещать стрелять украинским военным на Донбассе не будут. По ее словам, речь шла о том, чтобы запретить стрелять в жилые дома и социальные объекты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшего президента Петра Порошенко обеспокоили итоги заседания Трехсторонней контактной группы в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения по ОРДЛО. Пятый президент Украины считает, что уже настало время услышать от президента Зеленского как он собирается прекращать войну на Донбассе, более конкретные шаги по выполнению дорожной карты, по которой Украина восстановит контроль над границей с Россией. При этом Петр Порошенко напомнил, что «мир будет защищать нас настолько, насколько мы готовы защищать себя». И для того, чтобы Украина вернулась на оккупированный Донбасс, нужно чтобы Россия забрала оттуда свои войска, наемников и оружие.

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