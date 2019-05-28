Гладосово присоединили к Бахмутскому району Донецкой области: что важно знать

Украина

На Донбассе территория Бахмутского района (Донецкая область) увеличена почти на 72 га за счет присоединения поселка Гладосово. Ранее ВСУ на Горловском направлении заняли выгодный для оборонительных действий природный рубеж на стыке населенных пунктов Зайцево и Гладосово.

Постановление «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ Бахмутского района Донецкой области» утвердила Верховная Рада Украины. Такое решение было принято в связи с тем, что Гладосово находится на территории, подконтрольной правительству Украины, но до решения парламента населенный пункт относился к Гольмовскому поселковому совету Горловского горсовета.

Авторы документа в пояснительной записке подчеркивали, что цель данного постановления — урегулирование ситуации и недопущение гуманитарной катастрофы на территориях, подконтрольных украинской власти, органы местного управления которых расположены на временно оккупированных территориях. «Для разрешения сложившейся ситуации жителями поселка Гладосово было направлено обращение в Новолуганский сельский совет Бахмутского района Донецкой области с просьбой присоединить территорию Гладосово к территории Новолуганского сельского совета, которое было поддержано соответствующим советом», — говорится в документе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ВСУ на Донбассе вышли к окраинам оккупированной Горловки.



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