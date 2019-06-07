Украинец Бондаренко эффектно победил на этапе Бриллиантовой лиги (видео)

Спорт

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко триумфально выступил на этапе Бриллиантовой лиги, проходившем в Риме. 29-летний харьковчанин выиграл «золото» соревнований, преодолев планку на высоте 2,31 метра. Примечательно, что этот результат — рекорд сезона в мире, у нашего же соотечественника лучшим результатом до этого был прыжок на 2,28 м.

Победный прыжок Бондаренко (смотреть с 1:32:40)

Украинец оказался единственным, кому покорилась эта высота. Второе место занял Майда Эддин Газаль из Сирии, третье досталось белорусу Максиму Недосекову — оба спортсмена преодолели отметку в 2,28 м, но сирийцу потребовалось для этого меньше попыток.

Добавим, что это первая победа для Бондаренко на этапе Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне. 18 мая в Шанхае (Китай) наш соотечественник показал результат 2,19 м, который позволил ему занять лишь десятое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Левченко стала серебряным призером «Бриллиантовой лиги».

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