Украинка Левченко стала серебряным призером «Бриллиантовой лиги» (видео)

Спорт

21-летняя Юлия Левченко заняла второе место в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги», который проходил в Стокгольме (Швеция). Украинка преодолела высоту 1,90 метра, после чего пошла на 1,92 метра, но ни одна из трех попыток не принесла нашей спортсменке удачу.

В итоге победительницей стала извечная конкурентка Юлии россиянка Мария Ласицкене, которой покорилась высота 1,92 метра. Третье место досталось шведке Эрике Кинси, которая для преодоления планки 1,90 метра потратила больше попыток, чем Левченко.

Добавим, что в шаге от пьедестала, на четвертой позиции, завершила выступления еще одна украинка Ярослава Магучих — ее пределом оказалась планка на высоте 1,86 метра.

Следующий этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 6 июня в Риме. Отметим, что за историю проведения соревнований, начиная с 2010 года, двое украинцев становились их победителями — в 2011-м в тройном прыжке не оказалось равных Ольге Саладухе, а в 2013-м не оставил шансов своим соперникам по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская красавица стала вице-чемпионкой Европы по легкой атлетике.

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