Украина

Зеленский подозревает, что Россия теряет контроль над боевиками на Донбассе

Стали известны подробности вражеского обстрела на Донбассе, когда при артобстреле погибли двое украинских военных. Также на эскалацию обстановки под Новолуганским отреагировал президент Владимир Зеленский.

По словам волонтера Романа Доника, раненых под Новолуганским было больше, чем попало в утреннюю сводку от командования ООС. «Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало семь. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь», — рассказал волонтер в Facebook.

Военные погибли вследствие того, что по блиндажу был нанесен удар вражеской ствольной артиллерией. «От ствольной артиллерии крупного калибра в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек», — добавил волонтер.

По словам Доника, бойцы вычислили позицию вражеской артиллерии, но разрешения на ответный огонь армии не дали: «С самого верха запрет на открытие огня. Категорический запрет на уровне Киева».

На обострение ситуации под Новолуганским отреагировал президент Владимир Зеленский. Он называет артобстрелы свидетельством того, что Россия теряет контроль над наемниками.

«Вопиющее нарушение Минских соглашений — применение артиллерии — свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», — заявил Зеленский.

Также президент признал, что артобстрелы не случайно совпали во времени с переговорами в Минске о прекращении огня. «Явная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров. Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — пообещал Зеленский.

Напомним, артобстрел украинских позици на Донбассе вражеские силы предприняли в ночь на 7 июня. Это случилось вскоре после того, как на переговорах в Минске была озвучена инициатива запретить украинским военным открывать ответный огонь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter