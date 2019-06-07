В Украине грядет существенное подорожание алкоголя: как изменятся цены

Украина

Минэкономики решило повысить минимальные цены на алкоголь. Проект постановления уже разработан и вынесен на народное обсуждение. Все желающие могут проголосовать «за» или «против» инициативы, а также оставить комментарии и предложения.

Планируется повысить минимальные оптово-отпускные цены на водку, коньяк, ординарные и крепленые вина, вермуты, сидр и перри. Предполагается, что минимальные розничные цены изменятся следующим образом:

Водка — с 89,4 грн до 99 грн за бутылку 0,5 литра;

Сухое вино — с 42 до 46 гривен за бутылку 0,7 литра или в другой таре емкостью один литр;

Вино игристое — до 98 грн за бутылку 0,7 и 0,75 литра;

Крепленое вино и вермут — с 49 до 54 грн за бутылку 0,7 литра или в другой таре емкостью 1,0 литра.

Сидр — с 29,8 грн до 32 грн за литр.

Повысить минимальные цены на водку, вино и другой алкоголь предлагается ради пополнения бюджета. По данным Минэкономики, в 2018 году «алкогольные» поступления в казну составили 5,9 млрд гривен, в том числе 2,1 млрд гривен от продажи ликеро-водочной продукции. Ожидается, что с новыми минимальными ценами поступления увеличатся до 7,8 млрд грн. Также планируется, что сократится нелегальное производство алкоголя. На сегодня доля теневого рынка, по некоторым оценкам, уже достигла 50%.

Напомним, последний раз минимальные цены на алкоголь пересматривались в октябре 2018 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter