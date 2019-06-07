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Шоу-бизнес

«Время и Стекло» выпустили новую зажигательную песню (видео)

12:45 7 июня 2019 173
группа «Время и Стекло»
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская группа «Время и Стекло» успевает не только помогать юным талантам в вокальном шоу «Голос. Діти», но и работает над наполнением нового альбома. Заглавный трек будущей пластинки Vislovо участники коллектива Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) презентовали в пятницу, 7 июня.

Видео появилось на YouTube-канале коллектива. Автором слов и музыки традиционно выступили Алексей Потапенко (Потап) и Позитив.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Надя Дорофеева заинтриговала съемками в алом бикини, показав роскошную фигуру.

Также сопродюсер группы «Время и Стекло», бывшая жена Потапа Ирина Горовая рассказала, как долго группа шла к успеху, и что проект даже хотели закрыть.

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