В Волынской области загорелся пригородный поезд

Происшествия

В Волынской области произошло ЧП с пригородным поездом Ковель — Сарны — в нем загорелось оборудования моторной секции и состав остановился. Несколько дней назад у электрички сообщением Харьков — Золочев в одном из вагонов оторвалось колесо и влетело прямо в салон.

«7 июня этого года около 5:30 часов на перегоне Чарторийск — Маневичи в результате возгорания оборудования моторной секции остановился пригородный поезд № 6394 Ковель — Сарны. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется», — говорится в сообщении «Укрзалізниці».

Детали ЧП выясняются. Пострадавших в результате инцидента нет. Другим локомотивом поезд с 20 пассажирами доставлен на ст. Маневичи.

Ранее «ФАКТЫ» писали о старых вагонах в большинстве поездов «Укрзалізниці». А также о некомфортных условиях, в которых приходится ездить пассажирам не только в электричках, но и в поездах дальнего следования.

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