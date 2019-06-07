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Меланию Трамп пригласили на конкурс "Мисс Украина" в Киев (видео)
Национальный комитет конкурса красоты «Мисс Украина», представивший вторую десятку девушек, которые будут бороться за корону и почетный титул, объявил о том, что гостьей нынешнего финала может стать первая леди США Мелания Трамп, в прошлом — успешная фотомодель.
На официальном ресурсе «Мисс Украина» появилось видео, в котором директор конкурса Виктория Киосе отправляет письмо в Белый Дом и аргументирует такое решение комитета.
В обращении она говорит, что конкурс красоты — это способ привлечь внимание к важным социальным проблемам.
«Весь мир восхищается Вашей красотой, в восторге от вашей активной позиции в поддержке женщин, а также участия в благотворительных и социальных проектах, которые могут менять жизни миллионов людей на всей планете. Главным слоганом проекта „Мисс Украина“ является „красота с целью“. Мы уверены, что именно красота в соединении с полезными целями может спасти мир, а красота первых персон планеты способна не только спасти этот мир, но и открыть двери для любых сердец», — сказала Виктория Киосе.
Дату нынешнего финала конкурса организаторы пока не сообщают, подчеркивая конфиденциальность ведения переговоров с международными дипломатическими учреждениями и с целью соблюдения мер безопасности. Говорят, ведутся переговоры и с мировыми звездами шоу-бизнеса. Но эту информацию организаторы конкурса не комментируют.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что вокруг прошлогоднего конкурса «Мисс Украина» разгорелся скандал — победительница Вероника Дидусенко лишилась короны, потому что она скрыла факт замужества и рождение ребенка. В итоге корона перешла к Леониле Гузь, которая и представляла нашу страну на международном смотре красавиц.
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