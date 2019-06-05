Вторая десятка претенденток на титул «Мисс Украина»: фото красоток

Шоу-бизнес

Комитет «Мисс Украина» провел кастинг красавиц, которые примут участие в финальном соревновании за главную корону конкурса, которая сейчас принадлежит Леониле Гузь. Девушек представляют постепенно. Организаторы показали вторую десятку претенденток на звание главной красавицы страны.



После прошлогоднего скандала с победительницей Вероникой Дидусенко, которая скрыла факт замужества и рождение ребенка, национальный комитет «Мисс Украина» заявил, что правила конкурса для всех одинаковы. Независимо от цвета кожи, вероисповедания, религиозных и политических взглядов любая девушка, подходящая под главные критерии конкурса, а также имея гражданство Украины, может претендовать на участие в конкурсе «Мисс Украина».



Предлагаем познакомиться с претендентками на корону.

САМАНТА АЛАМС, 22 года, рост 173 см. Киев.

Папа Саманты американец, мама — украинка. Всю жизнь девушка живет в Киеве, закончила КиМУ по специальности «Ландшафтный дизайнер». В свободное время любит вырезать по дереву, заниматься спортом и путешествовать.

ВАЛЕРИЯ КУЧЕРЕНКО, 23 года, рост 169 см. Балта (Одесская область).

С детства профессионально занималась танцами, но в 15 лет попробовала себя в качестве модели и теперь активно развивается в этом направлении, Валерия — лицо известных брендов, успешная фотомодель. У нее 35,7 тыс. подписчиков в Instagram.

ЛЮДМИЛА МИЛЕВСКАЯ, 23 года, рост 170 см. Бердичев.

С 18 лет Людмила живет и работает в Индии. Фотомодель, актриса, имеет опыт съемок в Индийском кино. Как хобби, увлекается визажом, ведет активный образ жизни.

СОФИЯ СРИБНА, 22 года, рост 170 см. Киев.

Учится на факультете международных отношений и бизнеса в University of Vienna. Софию можно назвать полиглотом, девушка свободно владеет: английским, немецким, украинским и русским языками, а также чеченским на разговорном уровне. Была одним из волонтеров Charity Market в Киеве, где команде удалось собрать на благотворительность почти 2 миллиона гривен.

МАРИНА СОТНИК, 18 лет, рост 170 см. Винница.

Студентка экономического факультета ДонНу. Девушка является обладательницей титула «Мисс Винница 2019», занимается моделингом, играет на на фортепиано. Марина мечтает получить еще один титул и стать «Мисс Мира 2019».

ИННА МАГАС, 17 лет, рост 172 см. Ужгород.

Натуральная блондинка, модель. В свободное время девушка любит читать, рисовать, писать стихи и прозу. Инна уже опубликовала две свои книги в стиле фэнтези. Сейчас Инна пишет третью книгу и готовится к поступлению в высшее учебное заведение за границей.

ЮЛИЯ МОСЕЙКО, 21 год, рост 174 см. Тернополь.

Девушка стала «Первой вице-мисс Тернополь». Она окончила факультет инженерной механики технического колледжа. Она живет по принципу Коко Шанель: «Уход за собой должен начинаться с сердца, в противном случае ни одна косметика не поможет». Юлия два года назад занялась модельным бизнесом, работала в Индии, где снялась в клипе местной звезды. Также она сотрудничает с мировыми брендами.

АЛЕНА РУДЕНКО, 22 года, рост 168 см. Киев.

Еще в прошлом году Алена приходила на кастинг «Мисс Украина», но ей не хватило уверенности в себе. В этот раз девушка намерена победить. Она ведет здоровый образ жизни, любит путешествия и мечтает, благодаря конкурсу, воплотить в жизнь свой благотворительный проект.

АНАСТСИЯ РОМАНЕНКО, 24 года, рост 174 см. Киев.

Закончила кулинарную академию Эктора Браво, кулинарные курсы Алана Дюкана в Париже. Имеет два высших образования. Помимо учебы, Анастасия — дизайнер одежды, основатель интернет-платформы для украинских брендов.

АНАСТАСИЯ СТЕЦЕНКО, 20 лет, рост 169 см. Донецк.

Студентка КИМО, девушка учится на факультете международных экономических отношений, в школе училась в Америке, в Майами. Сейчас Анастасия работает в IT компании в Киеве.



Следующие десять претенденток на участие в финале «Мисс Украина» будут объявлены 11 июня.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «Мисс Вселенная» Паулина Вега пожаловалась, что ее затравили за набранный всего лишь один килограмм.

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