Наставник «Шахтера» Фонсека стал главным тренером «Ромы», — журналист Джанлука Ди Марцио

Спорт

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека возглавил итальянскую «Рому», финишировавшую в чемпионате Италии на шестом месте.

«Пауло Фонсека — новый тренер «Ромы», — написал Джанлука Ди Марцио в Twitter.

Информацию о том, что «Рома» договорилась с чемпионом Украины о переходе 46-летнего португальского специалиста, подтвердил Sky Sport, сообщивший, что прибытие Фонсеки в Италию ожидается 10 июня.

По данным TMW, португалец договорился с донецким клубом и смог добиться того, чтобы его отпустили в серию А. Итальянцы заплатят «Шахтеру» 2 млн евро за расторжение Фонсекой контракта. Хотя, напомним, сумма отступных изначально составляла 5 млн евро, а позже «Шахтер» хотел получить три миллиона.

Напомним, что Паулу Фонсека, который будет зарабатывать в «Роме» около 3 млн евро за сезон, возглавил «Шахтер» в мае 2016-го и за три года выиграл с командой семь трофеев — по три чемпионата и Кубка Украины, а также Суперкубок страны.

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Фото ФК «Шахтер»



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