Политика

Путин стремится расчленить Украину: в России предупредили Зеленского о последствиях мира с Кремлем

Российское руководство добивается не мира с Украиной, а ее расчленения, поэтому любые попытки пойти на компромиссы с агрессором закончатся для украинцев печально. Об этом предупредил российский социолог, исследователь путинизма Игорь Эйдман, комментируя звучащие предложения об уступках со стороны Украины.

«Зеленскому придется рано или поздно понять, что мир независимой Украины с путинским режимом в принципе невозможен, — предупреждает Эйдман. — Кремль стремится расчленить Украину на несколько частей: аннексированную (Крым), оккупированную (ОРДЛО) и возглавляемую его марионетками (остальная Украина). Даже если украинцы не будут стрелять в ответ, оккупанты не прекратят огонь, пока не добьются своего».

Эксперт убежден, что у Украины есть единственный способ остановить войну (если не считать, конечно, капитуляцию). Необходимо жесткое сопротивление агрессору, и тут у Украины есть шансы, считает социолог.

«Путинский режим не так силен, как его малюют пропагандисты. Он экономически слаб и интеллектуально ничтожен. Кремль обречен на проигрыш в гибридной войне-авантюре против стран европейской цивилизации. Украине остается только выстоять и продержаться до этого момента», — убежден Эйдман.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Эйдман объяснял, что никаких причин для оккупации Донбасса у России нет, кроме личной прихоти Путина. По словам социолога, любой преемник Путина вывел бы войска с Донбасса, потому что вся эта затея с оккупацией — абсурдная и никому не нужная.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter