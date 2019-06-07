Мир

В жилом доме в Швеции прогремел взрыв: десятки раненых (фото)

В шведском городе Линчепинге прогремел мощный взрыв, повредивший окна и разрушивший балконы в пятиэтажном доме, а также причинивший серьезный ущерб соседнему четырехэтажному зданию. Как сообщает Reuters, пострадали не менее 25 человек.

Причина взрыва выясняется. Открыто уголовное расследование. По предварительным данным инцидент не является терактом. Хотя окончательные выводы еще делать рано.

Место происшествия оцеплено полицией.

Terrorist attack where Iive, I woke up and my neighborhood is destroyed. No words, in shock and tears. I'm ok for now pic.twitter.com/7uhJunok1M — Pyo Stranding (@mrpyo1) 7 июня 2019 г.

Ранее «ФАКТЫ» писали — В центре Лиона прогремел взрыв, много пострадавших.

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