Регина Тодоренко рассказала о второй беременности и свадьбе

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко с мужем, российским музыкантом Владом Топалов готовятся к свадьбе, которая пройдет в июле в Италии. В преддверии торжества невеста дала откровенное интервью журналу журналу ОК!, в котором рассказала о подготовке к свадьбе и второй беременности.

Регина и Влад официально поженились еще в октябре прошлого года, но тогда они скромно отметили это событие с родителями. А уже в декабре Регина родила первенца — Майкла. Собрать друзей пара решила после того, как малыш немного подрастет. Да и Регина старалась, приводила себя в форму и сбросила после родов около 20 кг. Как призналась ведущая, после того, как объездила полмира в качестве ведущей программы «Орел и Решка», ей не хотелось пышной свадьбы. Но муж таки настоял на своем.

«Владислав Михайлович настоял на традиционном торжестве и был прав, потому что сейчас свадьба приобрела для меня особую ценность — это ведь возможность встретиться с друзьями, которых сто лет не видела, собраться за одним столом с родными и близкими. Мы с Владом специально ждали, чтобы Майкл чуть-чуть подрос. Чтобы не было такого, знаешь: все, прерываем свадьбу, у ребенка колики, или его срочно нужно покормить. Хочется, чтобы все прошло гладко, красиво. Но я знаю, что так не будет, кого я обманываю. В интернете гуляет ролик, как во время торжественной свадебной церемонии один из гостей случайно наступает на подол платья невесты, и та вместе с падре падает с трехметровой высоты в бассейн. Мне кажется, у нас непременно случится что-то подобное», — отметила Регина.

Прежде всего, она хочет, чтобы свадьба была веселой. «Не хочу чопорности, не хочу чинности, не хочу классики. Пусть все гости приходят расслабленными, в льняных рубашках, шортах и удобных сарафанах, пусть ходят босыми. Такая свадьба в стиле бохо! Чтобы все танцевали, пели, чтобы была громкая музыка. Как в фильмах Эмира Кустурицы. Под песни Горана Бреговича… Но Владик вряд ли такое выдержит», — рассказала Регина.

Звездная пара уже мечтает о втором ребенке и не против в ближайшее время родить Майклу сестричку.

«Мы уже хотим девочку! Я когда вышла из роддома, сразу сказала, что в принципе не против родить еще раз. Просто сам процесс такой долгий! Сначала ты вынашиваешь девять месяцев, потом еще год кормишь. Во многом себя приходится ограничивать — в еде, в путешествиях. Но все равно хочется детей. Много!» — призналась Регина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Регина Тодоренко никак не может определиться с выбором свадебного платья. Она опубликовала в Instagram несколько вариантов и попросила подписчиков посоветовать, какой наряд подходит ей больше всего.

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