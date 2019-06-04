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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграют свадьбу в Италии: подробности торжества

14:20 4 июня 2019 48
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые расписались еще в октябре прошлого года, а в декабре стали родителями, готовятся к пышной свадьбе. Телеведущая выбирает подвенечное платье и попросила совета у поклонников, какой фасон ей идет больше.

Собрать родных и близких звездная пара решила за границей. Ранее они планировали сделать это в Греции. Но сейчас стало известно, что торжество состоится в Италии. В каком городе, пара пока не определилась. Скорее всего, гулять будут в Сорренто или Тоскане.

«Я считаю, что в первую очередь это праздник Регины, поэтому дал ей карт-бланш и попросил помочь сестру Алину, тем более она совладелица event-агентства Ace Events», — рассказал Влад Топалов в интервью InStyle.

Регина призналась, что они планируют пригласить на торжество около 60 гостей. Многие из них будут с детьми. Поэтому пара подбирает комфортные отели, в которых разместились бы все приглашенные.

«Поверьте, для свадьбы на выезде это существенно. Сейчас мы думаем, где сможем разместить всех с максимальным комфортом, потому что в пик сезона многие отели просто не располагают нужным количеством свободных номеров», — добавила Тодоренко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что роскошную свадьбу в Киеве сыграли Потап и Настя Каменских. После медового месяца в элитном отеле в Турции супруги вернулись к работе.

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