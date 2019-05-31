- 13:06 Появился первый тизер исторической драмы «Черный ворон»
- 13:03 «Оруэлл по-украински часть 2. Капитуляция — это мир» — блогер
- 12:59 «Заря» объявила об отставке главного тренера
- 12:59 Зеленский уволил главного следователя СБУ
- 12:51 Парубий жестко ответил на скандальное интервью бизнес-партнера Зеленского Бориса Шефира
- 12:48 Аваков не идет на выборы в Раду
- 12:26 Ребров взял под свое крыло футболиста «Шахтера»
- 12:25 Регина Тодоренко показала свадебное платье
- 12:23 Доллар и евро стремительно дорожают: чего ждать в ближайшие дни
- 12:14 Будет большой конфликт: в Украине рассказали, при каком условии Саакашвили пойдет войной на Зеленского
- 12:13 Атмосферные прыжки до головокружения: синоптик рассказала о погоде в первые выходные лета
Регина Тодоренко показала свадебное платье (фото)
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко готовится к пышной свадьбе с Владом Топаловым. Пара оформила отношения еще в октябре прошлого года. А теперь, когда их сын Михаил немного подрос, супруги решили отметить торжество в кругу родных и близких. Свадьбу они планируют сыграть за границей. Как идет подготовка, и какое будет подвенечное платье Регина рассказала в Instagram. Она опубликовала несколько ярких фото и продемонстрировала возможный наряд невесты и его детали.
Фата будет расшита кружевом ручной работы.
«О большой свадьбе я и мечтать не могла, вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа… да и зачем все это, „лишняя трата денег“, — так говорят мои родители. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой», — призналась Тодоренко.
Она также рассказала, что на торжестве настоял муж Влад Топалов и договорился со своей сестрой Алиной об организации праздника. Для Регины это событие очень волнительно.
«Вот сижу я и выбираю самое красивое в мире платье, уже хочется плакать прямо на фату, но я держусь! Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали!», — сказала Тодоренко. Пока она не может выбрать, в каком именно наряде пойдет под венец. И попросила подписчиков подсказать, в каком платье они хотели бы ее видеть — пышном белом платье, сексуальном облегающем с глубоким декольте, в ретро стиле или романтичном сарафане.
Поклонники в комментариях не скупятся на комплименты и пишут, что Регине, которая привела себя в отличную форму после родов, хорошо и в купальнике.
Напомним, 23 мая состоялась пышная свадьба Потапа и Насти Каменских. Сейчас пара наслаждается медовым месяцем и делится романтичными фото в сети.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...