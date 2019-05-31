Регина Тодоренко показала свадебное платье (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко готовится к пышной свадьбе с Владом Топаловым. Пара оформила отношения еще в октябре прошлого года. А теперь, когда их сын Михаил немного подрос, супруги решили отметить торжество в кругу родных и близких. Свадьбу они планируют сыграть за границей. Как идет подготовка, и какое будет подвенечное платье Регина рассказала в Instagram. Она опубликовала несколько ярких фото и продемонстрировала возможный наряд невесты и его детали.

Фата будет расшита кружевом ручной работы.

«О большой свадьбе я и мечтать не могла, вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа… да и зачем все это, „лишняя трата денег“, — так говорят мои родители. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой», — призналась Тодоренко.

Она также рассказала, что на торжестве настоял муж Влад Топалов и договорился со своей сестрой Алиной об организации праздника. Для Регины это событие очень волнительно.

«Вот сижу я и выбираю самое красивое в мире платье, уже хочется плакать прямо на фату, но я держусь! Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали!», — сказала Тодоренко. Пока она не может выбрать, в каком именно наряде пойдет под венец. И попросила подписчиков подсказать, в каком платье они хотели бы ее видеть — пышном белом платье, сексуальном облегающем с глубоким декольте, в ретро стиле или романтичном сарафане.

Поклонники в комментариях не скупятся на комплименты и пишут, что Регине, которая привела себя в отличную форму после родов, хорошо и в купальнике.

Напомним, 23 мая состоялась пышная свадьба Потапа и Насти Каменских. Сейчас пара наслаждается медовым месяцем и делится романтичными фото в сети.

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