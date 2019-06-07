Политика

Опасное заявление Зеленского звучит как приглашение российских войск на Донбасс, — Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко не согласен с утверждением нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия перестала контролировать боевиков на Донбассе.

«Это абсолютно не соответствует действительности! Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию», — заявил он в своем видеообращении в Facebook.

Порошенко призвал украинскую разведку «проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, расположены кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации».

«Россия полностью контролирует все, что происходит на Донбассе: там ходит рубль, находятся российские военные, раздают российские паспорта. Подчеркиваю, что и ответственность за смерть двух украинских героев и шестерых раненых несет РФ и приказ отдавали российские командиры», — заявил экс-президент.

Как писали «ФАКТЫ», первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может состояться в рамках нормандского формата. Там речь будет идти о конфликте на Донбассе.

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