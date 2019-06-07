Зеленский готовится к встрече с Путиным: раскрыты интересные подробности

Политика

Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может состояться в рамках нормандского формата. Речь будет идти о конфликте на Донбассе. Об этом говорится в статье Би-би-си «Дорожная карта Зеленского: отменят ли блокаду Донбасса?».



В команде президента Зеленского заявили о новой «дорожной карте» урегулирования конфликта. Издание пишет, если предложения украинского президента западные партнеры и Россия посчитают приемлемыми, то не исключено, что их рассмотрят лидеры этих стран уже этим летом.



О документе пока точно ничего не известно. Бывший замглавы Администрации президента Порошенко Константин Елисеев считает, что базой «дорожной карты» Зеленского мог стать документ, который участники переговоров разрабатывали в течение последних нескольких лет.



Речь идет о лаконичном документе, в котором определяются последовательность и конкретные сроки выполнения пунктов Минских договоренностей.



Как считают некоторые эксперты, снятие Киевом экономической блокады Донбасса может стать решением, взамен которого Украина может получить определенные выгоды — например, реальное прекращение огня на Донбассе.



Другие варианты — связанные с просмотром Россией решений о паспортизации жителей «республик» или разведения войск на проблемных участках линии разграничения.



Однако новый президент не собирается отменять блокаду без взаимных шагов в сторону Украины.



По словам действующего секретаря СНБО Александра Данилюка, Украина готова обсуждать вопрос снятия ограничений, на котором настаивают так называемые «власти» «ЛДНР», но только на выгодных для себя условиях.



На последующих переговорах в Минске 19 июня Киев готов выслушать, какими будут встречные предложения от России, озвученные представителями «республик». О немедленной отмене блокады пока речь не идет. Заседание СНБО, на котором могут обсудить этот вопрос, пока даже не готовится.



Если все же вопрос с разблокированием экономических связей решится положительно, то для предприятий ничего не изменится. Многие предприниматели просто не захотят забирать свои заводы, которые сейчас находятся в катастрофическом состоянии.



Однако отмена ограничений может быть посылом для жителей оккупированных территорий. Это будет социально популярным шагом по обе стороны линии разграничения. Такой шаг вполне может стать базовым для реализации масштабного плана урегулирования конфликта в Донбассе.



Как пишет Би-би-си, до конца июня Зеленский должен встретиться Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, что станет подготовкой к разговору с главой Кремля.



Напомним, последний раз «нормандская четверка» встречалась в Германии в октябре 2016 года. После этого стороны не могли преодолеть разногласия в последовательности выполнения пунктов Минских соглашений, вопросе введения миротворческой миссии и ее мандате.

В Москве пока не видят предпосылок для организации встречи президентов Украины и России, хотят, чтобы был выполнен ряд условий.



Как сообщали «ФАКТЫ», экс-президент Кучма, представляющий Украину в Минских переговорах, объяснил, что на сегодняшний день нет экономической блокады оккупированного Донбасса со стороны Украины, но есть временные ограничения.





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