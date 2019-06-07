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Севастополь ушел под воду из-за сильного ливня (фото)
Сильный ливень привел к масштабным наводнениям в оккупированном Севастополе. Фото последствий разгула стихии опубликовал Facebook известный журналист Игорь Соловей.
«Севастополь сегодня. Не камни с неба, конечно, но для начала норм», — написал он.
«Подмочило русскую весну», — с иронией отмечают пользователи в комментариях.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть попали фото последствий мощного ливня в оккупированном Симферополе. Там целые улицы ушли под воду.
6 июня в Черновцах после сильного ливня под водой оказались низинные улицы, а железнодорожный вокзал на улице Гагарина превратился в своеобразный остров. Тогда за 20 минут в городе выпало 16 мм осадков. Во время ливня в городе перестали курсировать троллейбусы № 1, № 6 и № 8.
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