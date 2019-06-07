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В сети показали последствия мощного ливня в Симферополе (фото)
В сеть выложили фото последствий непогоды в оккупированном Крыму — непрекращающегося с ночи ливня, который подтопил улицы Симферополя. Ранее город засыпало крупным градом, некоторые из кусочков льда весили до 100 грамм.
Фотографии в сети опубликовал блогер Крымский бандеровец. «Крым. Оккупированный Севастополь затопило из-за непрекращающегося с ночи дождя. Машины утонули, люди промокли, город стал в пробках. На последнем фото — Спуск Котовского. Непогода сейчас по всему Крыму. В Симферополе снова град небольшой (на Москольце точно был)», — говорится в комментарии к фоторепортажу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео последствий сильного ливня, который прошел в Черновцах. Городские низинные улицы оказались под водой, а железнодорожный вокзал на улице Гагарина превратился в своеобразный остров.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?