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Общество

В сети показали последствия мощного ливня в Симферополе (фото)

12:05 7 июня 2019 296
Ливень в Симферополе
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили фото последствий непогоды в оккупированном Крыму — непрекращающегося с ночи ливня, который подтопил улицы Симферополя. Ранее город засыпало крупным градом, некоторые из кусочков льда весили до 100 грамм.

Фотографии в сети опубликовал блогер Крымский бандеровец. «Крым. Оккупированный Севастополь затопило из-за непрекращающегося с ночи дождя. Машины утонули, люди промокли, город стал в пробках. На последнем фото — Спуск Котовского. Непогода сейчас по всему Крыму. В Симферополе снова град небольшой (на Москольце точно был)», — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео последствий сильного ливня, который прошел в Черновцах. Городские низинные улицы оказались под водой, а железнодорожный вокзал на улице Гагарина превратился в своеобразный остров.

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