"Воды по щиколотку": в Крыму ливни затопили знаменитый Воронцовский дворец (фото)

Происшествия

В Крыму затопило один из самых известных исторических памятников, являющихся визитной карточкой полуострова. Так, из-за ливней, обрушившихся на ЮБК, «поплыл» Воронцовский дворец.

«Наш дворец затопило — в голубой гостиной отвалилась штукатурка, вестибюль, кабинет Воронцова — воды было по щиколотку, повреждены картины!!! Воронцов бы умер второй раз, если бы это увидел! Почему за это время не отремонтировали крышу, почему не предвидели, что может пойти дождь??? Вопрос к руководству Воронцовского дворца!», — пишут в соцсетях жители оккупированной Ялты.

«Утром 7 июня в результате ураганного ветра и сильного дождя часть покрытия (технологической кровли) была смещена со своего проектного положения, что привело к протечкам и намоканию стен первого и второго этажей главного корпуса», — сообщили представители оккупационной администрации Крыма.

Как писали «ФАКТЫ», 7 июня в оккупированном Крыму прошли сильные ливни. Улицы многих городов ушли под воду в прямом смысле слова. В сеть попали фото масштабных наводнений в Севастополе и Симферополе.

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