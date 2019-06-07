Футбольные фанаты прошлись антипутинским маршем по центру Львова (видео)

Украина

Во Львове накануне матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Украины и Сербии прошел традиционный марш футбольных болельщиков.

Так, несколько десятков футбольных болельщиков из Украины и Хорватии прошлись по городу маршем дружбы. Фанаты выступили против российской пропаганды в Европе, исполнив знаменитые хиты о президенте РФ Владимире Путине.

Также молодые люди выкрикивали кричалки «Украина и Хорватия — братья навек!».

В одни из моментов маршу пытались помешать провокаторы, которые выскочили перед болельщиками с флагом с изображением кельтского креста, который является запрещенным со стороны УЕФА и ФИФА.

Как писали «ФАКТЫ», 7 июня сборная Украины на «Арене Львов» сыграет в поединке отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против одного из своих основных конкурентов в борьбе за выход из группы — команды Сербии (начало — в 21:45 по Киеву).

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