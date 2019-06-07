Полтавская полиция разыскивает директора турфирм, скрывшегося с миллионом гривен (фото)

Происшествия

Полтавская полиция объявила в розыск 34-летнего директора трех туристических агентств Михаила Тищенко, выманившего у граждан, которые собирались отдохнуть за границей, около миллиона гривен и исчезнувшего с ними в неизвестном направлении. На данный момент к правоохранителям обратилось 20 потерпевших, но, вероятно, их больше.

В отношении Тищенко велись следственные действия еще с сентября прошлого года, однако недавно, на этапе досудебного расследования, он перестал являться к следователю, и его место нахождения сейчас не установлено. Предположительно, мужчина может скрываться в оккупированном Луганске, откуда он родом.

*Михаил Тищенко

Согласно материалам следствия, Михаил Тищенко владеет тремя туристическими компаниями, зарегистрированными в Полтаве: «Агентство путешествий «Эйфория», «Туристическая фирма «Легко» и «Туристическое агентство «Калифорния». При этом «Эйфория» зарегистрирована в квартире жилой многоэтажки, а «Легко» — по адресу одного из офисов «Эйфории».

В подчинении у нечестного на руку бизнесмена было два человека, имевших счета в «ПриватБанке», которые использовались для зачисления полученных от клиентов наличных средств и дальнейшего перечисления на счет ООО «Туристическая фирма «Легко».

Фирмы заманивали отпускников несколько заниженными ценами. Но при этом они требовали стопроцентную оплату стоимости услуг. И как только деньги оказывались в руках мошенников, у потенциальных туристов начинались проблемы. В ходе расследования одного из эпизодов, например, установлено, что агентство «Эйфория», получив от клиента за отдых на нескольких человек 33 990 тысяч гривен в декабре прошлого года, забронировало тур у крупного общества с ограниченной ответственностью, работающего в отрасли туризма, «ТТВК» (ТUI). Но уже через несколько дней бронь была снята неизвестным следствию лицом, которое действовало по указанию Тищенко. Впоследствии «ТТВК» аннулировало заявку по просьбе неустановленного турагента якобы на основании того, что туристы отменили запланированный отдых из-за необходимости проведения одному из них серьезной операции. Уплаченные денежные средства туроператор вернул турагентству, но дальше они где-то затерялись.

Во время проведения следственных действий, в феврале этого года, мошенники провернули такую же схему и с деньгами трех полтавчан, мечтавших неделю отдохнуть на курорте в египетском Шарм-эль-Шейхе.

А жительница областного центра Татьяна (свою фамилию она просила не называть) выяснила, что заплаченные ею в августе прошлого года 25 тысяч гривен вообще не поступали на счет туроператора «Coral Travel», с которым работал Тищенко.

— В офисе «Эйфории» по проспекту Мира в микрорайоне Левада, куда я пришла по совету знакомых, мне показали красочные проспекты по отелям Турции, и я выбрала один из понравившихся для семейного отдыха, — рассказывает Татьяна. — Внесла задаток — 10 тысяч гривен, остальные 25 тысяч должна была заплатить до 14 сентября. Но спустя несколько дней директор позвонил и сказал, что нужно срочно доплатить остаток, аргументируя это требованием отеля. У меня даже никакого подозрения не возникло: надо, так надо.

Мы должны были улететь в Турцию четвертого октября. Но когда первого октября я пришла в «Эйфорию», чтобы забрать путевку и билеты на самолет, консультанта, принимавшей у меня деньги, не было. Я позвонила ей, она ответила, что уже там не работает и вообще, дескать, ничего не хочет знать. Только когда я в истерике пригрозила ей полицией, она дала номер телефона директора. Тищенко долго не отвечал, позвонил только вечером 2 октября. Начал извиняться, мол, случились непредвиденные обстоятельства, он сам не знает, что делать. Говорю ему, тогда давайте встретимся и вы вернете мне деньги. «У меня денег нет, я перевел их туроператору», — ответил он.

Когда Татьяна подавала заявление в 1-й райотдел полиции Полтавы, ей сказали, что она не одна такая. Как выяснилось позже, женщина попала в число «избранных», которым не повезло с туроператором. Часть людей, среди которых были и знакомые Татьяны, посоветовавшие ей воспользоваться услугами «Эйфории», Тищенко все-таки отправил на отдых. А в центральном офисе «Coral Travel» Татьяне сообщили, что его лицензия на занятие туристическим бизнесом была аннулирована еще в 2017 году.

В отношении Михаила Тищенко открыто уголовно производство по ч.2 ст. 364−1 («Злоупотребление полномочиями служебного лица») и ч.3 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины. В рамках следственных мероприятий правоохранителями была проверена документация в двух банках, в которых находились счета людей, причастных к деятельности его турфирм, а также ряд туристических компаний, с которыми он сотрудничал: «TUI», «Anex Tour», «Join UP!», «Coral Travel», «TEZ Tour», «TPG» и «IT-tour», за период с 15 ноября 2017 года по 15 февраля 2019 года. Проверка связана с попыткой доказать факты мошенничества со стороны Михаила Тищенко.

Кроме того, как стало известно «ФАКТАМ» из открытых источников, в Московском районном суде Харькова рассматривается гражданский иск к ООО «Агентство путешествий «Эйфория» о разрыве договора на туристическое обслуживание и взыскании материальных потерь, понесенных по двум договорам на сумму 100 тысяч гривен. Эти договоры были подписаны в ноябре прошлого года.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Киеве жертвами туристической аферы стали дети. Юные спортсменки, члены спортивного клуба художественной гимнастики, собирались в лагерь в Афинах. Их родители заплатили за авиабилеты, но в результате никто никуда не улетел, а деньги семьям спортсменок не вернули.

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