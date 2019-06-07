Происшествия

Масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп: столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковушка (видео)

В пятницу, 7 июня, на трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, авария произошла около 5 вечера в селе Бабин Гощанского района. В результате ДТП травмирован водитель «Камаза», его доставили в больницу.

Никто из пассажиров микроавтобуса, к счастью, не пострадал. В результате столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.

Напомним, что крупная авария произошла 7 июня и на Житомирской трассе недалеко от Ставища.

Там автомобиль «Тесла», следовавший в сторону Коростышева, при опережении транспорта на большой скорости столкнулся с автоцистерной. Водовоз от удара развернуло, а «Тесла» улетела вперед на несколько десятков метров. В этом случае, увы, не обошлось без жертв. Погибла одна из пассажирок легковушки, ее водитель и вторая пассажирка отделались незначительными травмами и о госпитализации отказались. Обстоятельства и причины этого трагического происшествия уточняются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 7 июня, на автодороге Т-15−08 Калиновка — Снигиревка — Березнеговатое между населенными пунктами Кобзарцы и Широкое Снигиревского района Николаевской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2101 («копейка»).

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