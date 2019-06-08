«Женат на собственной внучке»: актер-«крымнашист» Дмитрий Певцов сделал странное признание

Шоу-бизнес

Популярный артист Дмитрий Певцов заявил, что в его семье -сложные отношения и «все слишком сильно запуталось». Такое признание он сделал в эфире одной из программ на росТВ, пишут «Дни.ру».

В частности, Певцов заявил, что его теща приходится ему крестной дочерью. Соответственно, его жена является его внучкой.

Также Певцов признался, что считает себя идеальным. Речь идет именно о его внешности. Именно поэтому он и пошел в актеры. По его словам, он всегда любил себя и продолжает это делать.

Отличительной чертой своего характера, народный любимец считает наглость. Он часто позволяет себе делать то, что человек с более критической самооценкой не позволил бы.

Также знаменитость рассказала, что ему неоднократно поступали предложения возглавить то или иное учреждение искусства. Ценой этому было увольнение предыдущего руководителя, поэтому звезда всегда отказывался.

На вопрос о его реакции на оскорблении его жены, Дмитрий дал очень развернутый ответ. Прежде всего, он, конечно, расстроится, но морду бить не побежит. Он уже вышел из возраста, когда надо махать кулаками. По его словам, каждый человек имеет право на свое собственное мнение.

Высказывания певца вызвали неоднозначную реакцию его поклонников.

«От своих ушей он тоже в восторге))) Короче, пал он в моих глазах и пошёл низенько-низенько», «Нравится, но не до такой степени, что ах! А ему не трудно так себя возвеличивать? Несколько неожиданное мнение о себе», «Поскромнее надо быть, поскромнее», — пишут фанаты под статьей на сайте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский актер Дмитрий Певцов предложил лишить всех детей в России смартфонов — «чтобы подрастающее поколение не лазило по сайтам». Идея Певцова оказалась очень созвучной с текущей политикой РФ, где хотят ввести ограничения в интернете.

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