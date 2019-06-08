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Назван «самый отвратительный» цвет в мире, и это не черный (фото)
Каждому образованному человеку известны основы цветовой психологии. Практически все мы знаем, что красный цвет предупреждает об опасности (или страсти), синий успокаивает, зеленый приятен для глаз и символизирует здоровье.
Но есть и цвет, который вызывает отвращение и сказывается на самочувствии не лучшим образом. Об этом пишет Evening Standard.
Издание опубликовало результаты исследования, выявившего самый уродливый цвет в мире. Это так называемый Pantone 448C — серо-буро-коричневый цвет. Часть опрошенных назвала его болотным, другая часть — цветом экскрементов.
Исследование проводилось в Австралии, и цель у него вполне определенная. Австралийское правительство заказало разработать упаковку для сигарет максимально непривлекательного вида — так, чтобы люди не захотели их покупать. А Pantone 448C, как выяснилось, у опрошенных ассоциируется с грязью, болезнью и даже смертью.
Этот тоскливый тон использовали для упаковки сигаретных пачек в Австралии. Продажи резко упали. Великобритания, Франция и Ирландия последовали примеру, используя тот же цвет на своей упаковке. Два года назад к ним присоединилась и Великобритания.
Особо чувствительным людям не рекомендуется использовать в интерьере Pantone 448C. Постоянное лицезрение этого унылого тона может даже развить депрессию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-президент Международного исследовательского института Pantone, общепризнанного мирового авторитета в области цвета, сообщила, какие оттенки будут в тренде в 2020 году. По словам Лори Прессман, актуальными станут цвета морской воды и всего, что связано с морем. Именно они станут главным источником вдохновения дизайнеров.
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