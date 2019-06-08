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Мир

Назван «самый отвратительный» цвет в мире, и это не черный (фото)

2:25 8 июня 2019 25
Цвет
Инф. «ФАКТОВ»

Каждому образованному человеку известны основы цветовой психологии. Практически все мы знаем, что красный цвет предупреждает об опасности (или страсти), синий успокаивает, зеленый приятен для глаз и символизирует здоровье.

Но есть и цвет, который вызывает отвращение и сказывается на самочувствии не лучшим образом. Об этом пишет Evening Standard.

Издание опубликовало результаты исследования, выявившего самый уродливый цвет в мире. Это так называемый Pantone 448C — серо-буро-коричневый цвет. Часть опрошенных назвала его болотным, другая часть — цветом экскрементов.

Исследование проводилось в Австралии, и цель у него вполне определенная. Австралийское правительство заказало разработать упаковку для сигарет максимально непривлекательного вида — так, чтобы люди не захотели их покупать. А Pantone 448C, как выяснилось, у опрошенных ассоциируется с грязью, болезнью и даже смертью.

Этот тоскливый тон использовали для упаковки сигаретных пачек в Австралии. Продажи резко упали. Великобритания, Франция и Ирландия последовали примеру, используя тот же цвет на своей упаковке. Два года назад к ним присоединилась и Великобритания.

Особо чувствительным людям не рекомендуется использовать в интерьере Pantone 448C. Постоянное лицезрение этого унылого тона может даже развить депрессию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-президент Международного исследовательского института Pantone, общепризнанного мирового авторитета в области цвета, сообщила, какие оттенки будут в тренде в 2020 году. По словам Лори Прессман, актуальными станут цвета морской воды и всего, что связано с морем. Именно они станут главным источником вдохновения дизайнеров.

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