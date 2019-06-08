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Украина

Послы стран G7 похвалили Украину: названа причина

3:55 8 июня 2019 4
Флаги стран Большой семерки
Инф. «ФАКТОВ»

Послы стран «Большой семерки» приветствовали решение Конституционного суда Украины о отмене электронных деклараций для общественных активистов. Об этом говорится в сообщении французского представительства в G7 в Twitter.

Отмечается, что, по мнению послов, долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине.

«Послы стран G7 приветствуют решение Конституционного суда, который признал неконституционным введение е-декларирования для антикоррупционных активистов. Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине», — говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре 2018 года Конституционный суд Украины открыл производство относительно обжалования закона, который касается е-декларирование общественных активистов-антикоррупционеров. В апреле 2018 года комитет Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять законопроекты о отмена е-декларирования для общественных активистов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 июня Конституционный суд Украины признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов. Как отметила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, а их распространение на других лиц — неконституционно.

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