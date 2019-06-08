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Послы стран G7 похвалили Украину: названа причина
Послы стран «Большой семерки» приветствовали решение Конституционного суда Украины о отмене электронных деклараций для общественных активистов. Об этом говорится в сообщении французского представительства в G7 в Twitter.
Отмечается, что, по мнению послов, долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине.
«Послы стран G7 приветствуют решение Конституционного суда, который признал неконституционным введение е-декларирования для антикоррупционных активистов. Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине», — говорится в сообщении.
Посли країн G7 вітають рішення КС, який визнав неконституційним запровадження е-декларування для антикорупційних активістів. Це довгоочікуване рішення зміцнює верховенство права та громадянське суспільство в Україні.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 7 июня 2019 г.
Напомним, что в сентябре 2018 года Конституционный суд Украины открыл производство относительно обжалования закона, который касается е-декларирование общественных активистов-антикоррупционеров. В апреле 2018 года комитет Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять законопроекты о отмена е-декларирования для общественных активистов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 июня Конституционный суд Украины признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов. Как отметила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, а их распространение на других лиц — неконституционно.
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