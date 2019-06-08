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Почти Венеция: в Запорожье после дождя автомобили превратились в «катера» (видео)
Пролившийся в пятницу на Запорожье ливень снова застал врасплох водителей. Об этом пишет местное издание.
Сообщается, что около трех часов дня в Шевченковском районе города практически залило проезжую часть. Из-за этого легковые автомобили и общественный транспорт вынуждено «плыли» по дорогам.
Издание отмечает, что плохое состояние дорог и отсутствие ливнёвок запорожцев тревожит всё больше. Ведь из-за нарушения движения многие начинают нарушать ПДД, а у кого-то попросту ломаются автомобили.
Местным жителям остается уповать на «силы небесные», благо, синоптики успокаивают их, что сезон дождей в Запорожье пойдет на спад.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 5 июня в городе Новая Каховка в Херсонской области несколько часов продолжался сильный дождь с грозами. В итоге после разгула стихии затопленными оказались дороги на ул. Французской (в районе остановки «Детский мир»), в микрорайоне «Сокол» (пр. Победы, ул. Горького), в других районах города. Кроме того, через «худые» крыши вода залила магазины и жилые дома. Среди жертв стихи оказался и утонувший в яме на дороге автомобиль. Оказалось, что машина въехала в затопленную яму передом. Ее пришлось выталкивать вручную силами десятка мужчин.
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